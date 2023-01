Imagem ilustrativa (Fábio Dias/PCPR)



A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu o inquérito que investigava o caso de um motorista que atingiu menos doze veículos na região de Curitiba, no dia 14 de janeiro.

O homem, de 35 anos, foi indiciado por tentativa de homicídio, condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, omissão de socorro e por afastar-se do local do acidente.

