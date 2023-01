(Reprodução)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu as investigações do duplo homicídio de Renato Ferreira Ruas e Sandra Candida Palhotti, ocorrido no dia 27 de setembro de 2022, no bairro Tatuquara, em Curitiba. Um dos suspeitos, de 38 anos, preso no dia 22 de novembro, foi indiciado por duplo homicídio e dano.

