Divulgação Polícia Civil do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (4), para cumprir 33 mandados de busca e apreensão decorrente de uma investigação contra organizações criminosas responsáveis por desviar malte de grandes cervejarias do Brasil. Estima-se que o prejuízo à indústria nos últimos 2 anos seja superior a R$ 40 milhões.

