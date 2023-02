Divulgação / Polícia Civil do Paraná

A Polícia Civil do Paraná divulgou nesta sexta-feira (3) a imagem de um homem suspeito do homicídio de Jhony Freire da Silva, de 27 anos, ocorrido no dia 27 de novembro de 2022, no bairro Centro, em Curitiba. Outros dois suspeitos, um homem e uma mulher, foram presos preventivamente na segunda-feira (30) e quarta-feira (1), no município.

Veja mais AQUI, no PLANTÃO DE POLÍCIA