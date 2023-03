(Divulgação/ PCPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e o Detran-PR estão nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (1), para cumprir 42 ordens judiciais contra integrantes de grupo criminoso que burlava o sistema de vistorias e transferências de veículos. O prejuízo gerado às vítimas é de mais de R$ 3,5 milhões. A ação acontece em Curitiba e Região Metropolitana.

Dentre as ordens judiciais estão 12 mandados de prisão preventiva, 23 de busca e apreensão e sete de monitoração eletrônica. Cento e quinze policiais civis participam da ação que conta ainda com o apoio de peritos da Polícia Científica e servidores do Detran, além do apoio aéreo de um dos helicópteros da PCPR.

INVESTIGAÇÕES- As investigações de alta complexidade iniciaram há 9 meses, a pedido do Detran-PR que identificou a fraude. Durante as diligências foi apurado que os indivíduos, que não são servidores do órgão, montaram um mercado paralelo para “alugar” senhas de despachantes.

A investigação apontou que os despachantes alugavam as senhas e, a partir de fraude, inseriam dados falsos nos sistemas, colocando em circulação carros furtados ou roubados que eram “regularizados” em nome de laranjas.

Confira a reportagem completa no Plantão de Polícia