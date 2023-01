Foto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) elucidou, em menos de 72 horas, a tentativa de homicídio de Raimundo Freire, de 39 anos, ocorrida no sábado (14), em Quinta do Sol, região Noroeste do Estado. Dois irmãos, de 28 e 36 anos, foram identificados e indiciados por tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

