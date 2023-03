Polícia Civil-PR – Incineração de drogas realizada pela Polícia Civil do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) incinerou aproximadamente 5,5 quilos de drogas, na terça-feira, em Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba. Os entorpecentes foram apreendidos pela PCPR e Polícia Militar do Paraná (PMPR) em 2022, no município.



Dentre as drogas incineradas estavam 4,3 quilos de maconha, 150 pés de maconha, 870 gramas de cocaína, 380 gramas de crack e dois comprimidos de ecstasy. A ação foi acompanhada por policiais civis e representantes da Vigilância Sanitária e Ministério Público do Paraná (MPPR).