Foto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu duas pessoas, na manhã desta quinta-feira (16) em Curitiba, suspeitas de estarem ligadas à organização criminosa envolvida em roubos de cargas. O prejuízo estimado com os roubos supera R$ 2 milhões. A primeira fase da operação aconteceu no dia 23 de janeiro, em que foram presas nove pessoas e apreendidas duas armas de fogo, bloqueadores de sinal e aparelhos utilizados durante as ações criminosas.

Veja mais AQUI, no PLANTÃO DE POLÍCIA