PCPR soluciona mais de 90% dos crimes en -volvendo morte no trânsito em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) solucionou 100% dos crimes em que houve mortes no trânsito durante o ano de 2022 em Londrina. No período, foram registrados 54 acidentes com mortes, e os 54 foram elucidados.

Os bons indicadores também estão na Capital, onde 90,8% dos crimes com mortes no trânsito foram resolvidos. Foram 174 acidentes com mortes, sendo que 158 foram solucionados. As duas maiores cidades do Paraná são as únicas com Delegacias de Delitos de Trânsito.

O principal motivo dos acidentes ocorridos no trânsito é o erro humano. “A falta de atenção e a não observância das regras de trânsito são fatores preponderantes para as mortes no trânsito”, explica o delegado-titular da delegacia de Curitiba, Edgar Dias Santana.

O delegado ressalta que após os casos serem investigados pela PCPR e encaminhados para Justiça, os condutores podem ser condenados. Em caso de homicídio culposo no trânsito a pena é de detenção de 2 a 4 anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Se o condutor estiver sob a influência de álcool a pena pode chegar até 8 anos de reclusão e mais suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

O índice de resolução de casos de acidente envolvendo mortes está diretamente ligado ao trabalho dos policiais civis, que atuam diariamente em investigações de alta complexidade com o foco na elucidação e inibição de delitos de trânsito. Além disso, também é resultado de um trabalho integrado entre as forças de segurança pública, a partir de câmeras de segurança e cruzamento de dados.