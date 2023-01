PCPR soluciona 83% dos homicídios ocorridos na primeira fase da Verão Maior

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) solucionou 83% dos homicídios e concluiu 67% dos inquéritos policiais na primeira fase do Verão Maior Paraná, no Litoral e Costa Noroeste do Estado. Também foram presas 269 pessoas durante o período de 16 de dezembro a 20 de janeiro.

