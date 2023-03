Fábio Dias / EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu o inquérito policial referente ao acidente envolvendo um ônibus, ocorrido no dia 31 de janeiro de 2023, na BR-277, em Fernandes Pinheiro, nos Campos Gerais. O motorista foi indiciado por homicídio com dolo eventual.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA CLICANDO AQUI