Divulgação / Polícia Civil do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta sexta-feira (20) a imagem de um homem, de 19 anos, suspeito do homicídio de Antônio Pereira da Silva Neto, de 26, ocorrido no dia 8 de janeiro, em Reserva, região dos Campos Gerais. A PCPR apurou que a motivação está ligada a ciúmes da esposa e filhos da vítima.

