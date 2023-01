Divulgação: Polícia Civil do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta segunda-feira (23) foto de um homem suspeito do homicídio ocorrido na quinta-feira (19), no bairro Triângulo, em Sarandi (Oeste do Paraná).

Veja mais AQUI, no PLANTÃO DE POLÍCIA.