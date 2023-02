Divulgação / PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta sexta-feira (10) a foto de um homem, de 40 anos, suspeito da tentativa de homicídio de Diego Vanilly Pedroso, de 23, ocorrida no dia 4 de fevereiro, no bairro Centro, em Curitiba.

