(Reprodução vídeo PCPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulga imagens de integrantes de grupo responsável por furtar uma joalheria no Centro de Curitiba. A ação aconteceu no dia 29 de setembro de 2022.

Na ocasião, os indivíduos entraram na joalheria, que funcionava dentro de um prédio, e furtaram diversas joias avaliadas em R$ 1 milhão. A PCPR recuperou os objetos durante uma ação realizada no final do ano passado.

