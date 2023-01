Reprodução/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulga novas imagens de um suspeito do homicídio de um homem de 35 anos, ocorrido no dia 18 de novembro de 2022, no bairro Campo de Santana, em Curitiba.

