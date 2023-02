Fabio Dias/AEN

Com aglomerações nas ruas por causa do feriado prolongado de Carnaval, a população deve redobrar os cuidados na hora de realizar pagamentos nos comércios, principalmente quando utilizam cartões de crédito. Uma nova modalidade criminosa tem como vítimas tanto empresários quanto consumidores, por isso, a PCPR faz um alerta para que os foliões aproveitarem as festas com segurança.

Neste novo golpe, o estelionatário se passa por um funcionário da empresa responsável pela maquininha e vai até o estabelecimento comercial afirmando que precisa realizar a manutenção no aparelho. Porém, no momento da ação, ele instala um aplicativo para ter acesso aos dados dos consumidores que utilizarem a maquininha.

O delegado da PCPR, Emmanoel David, ressalta que essa manutenção é falsa. “Assim que a vítima inserir o cartão, todos os dados serão corrompidos e repassados ao estelionatário através do aplicativo. Ao fazer compras por aproximação, por exemplo, ocorrerá um erro obrigando o usuário a fazer a inserção”, explica.

A PCPR orienta que as pessoas estejam atentas durante o pagamento com cartão de crédito, em especial por aproximação. O delegado orienta que, caso apareça alguma mensagem de erro na máquina, o consumidor deve desconfiar e utilizar outras formas de pagamento, como pix ou dinheiro.

Em relação aos empresários, também é necessário redobrar a atenção com qualquer solicitação de verificação nas maquininhas. Antes de instalar algum aplicativo ou de aceitar a manutenção, entre em contato com a empresa responsável e confirme a situação.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – Caso seja vítima do golpe, o cidadão deve fazer o Boletim de Ocorrência. O registro pode ser realizado via internet, no site da PCPR, de forma rápida e evitando deslocamentos desnecessários. Caso deseje, a confecção do documento pode ser feita de forma presencial na delegacia mais próxima.

O delegado recomenda ainda juntar todas as provas na hora de registrar o B.O para contribuir com o andamento das investigações. “Inclua informações como o nome do estabelecimento, endereço completo, quais foram os pagamentos que você realizou, ou seja, todos os dados possíveis que possam ser levados à autoridade judiciária a fim de auxiliar o trabalho”, afirma.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná reuniu uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste, como atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e eventos esportivos, além de outras práticas relacionadas ao entretenimento. O reforço de policiamento nesses locais continua até o fim do Carnaval.