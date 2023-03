Fábio Dias / EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante uma mulher, de 28 anos, por maus-tratos a três cachorros, na manhã da sexta-feira (24), em Arapongas, no Norte do Estado.

A PCPR chegou até o local, após apurar que a inquilina havia deixado a casa há mais de dez dias e, desde então, os cachorros estavam abandonados sem água e comida.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA CLICANDO AQUI