Fábio Dias / EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu um homem, de 23 anos, suspeito do duplo latrocínio de uma mulher de 64, e de um homem de 79, ocorrido no dia 15 de março, em Apucarana, região Norte do Estado. A captura foi realizada na quarta-feira (22), na mesma região.

