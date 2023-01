PMPR

Uma carga de 309 televisores avaliada em mais de R$ 620 mil, roubada em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, foi recuperada nesta segunda (2) em Palmeira, na região central do Paraná.

Em contato com a empresa de monitoramento de cargas, policiais militares constataram que o sinal de GPS da carga, roubada em 30 de dezembro, apontava uma residência localizada no bairro Rocio 1, em Palmeira. Na abordagem, encontraram diversos televisores no porão da casa. A mulher presente no local negou envolvimento com crime e disse que parentes pediram para guardar a carga por alguns dias.

