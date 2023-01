04/2019 – Foz do Iguaçu – Foto: José Fernando Ogura/ANPr

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) elucidou 70,5% dos homicídios ocorridos durante o ano de 2022 em Foz do Iguaçu, na região Oeste do Estado. No período, foram registrados 75 homicídios e três feminicídios, sendo solucionados 55 casos pela Delegacia de Homicídios do município.

