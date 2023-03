Fábio Dias

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) encontrou uma adolescente, de 13 anos, que estava desaparecida desde o dia 27 de fevereiro, em Campo Mourão, na região Noroeste do Estado. Os policiais civis a localizaram na tarde desta quinta-feira (9), no mesmo município.Após diligências realizadas pela PCPR, a jovem foi localizada em uma residência no bairro Jardim Santa Nilce II.

