O corpo de uma jovem foi encontrado na manhã desta terça (3) em uma estrada rural em Morretes, no Litoral do Paraná, com marcas de tiros. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a suspeita é que o corpo seja de Andrea Moser Machado, jovem sequestrada em 22 de dezembro em Matinhos por três homens armados. A confirmação oficial só acontecerá após reconhecimento do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML), mas a descrição da roupas e tatuagens do cadáver indicam que é Andreia.

A Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam quatro pessoas durante uma operação decorrente da investigação do possível homicídio da jovem em Matinhos, no Litoral do Paraná. A ação aconteceu nesta segunda-feira (2), no mesmo município, e os resultados foram apresentados nesta terça-feira (3).

