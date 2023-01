Divulgação/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) recuperou um pavão menos de 24 horas após o crime, nesta sexta-feira (13). Duas pessoas foram presas em flagrante por furto e maus-tratos. O animal está avaliado em R$ 8 mil reais.

O animal foi furtado na quinta-feira (12), em um restaurante de Matinhos, no Litoral do Estado. Após investigações, os policiais civis que estão atuando no Verão Maior Paraná localizaram os indivíduos e recuperaram o animal. De acordo com as investigações, o pavão foi localizado sem as penas.

“Os policiais imediatamente começaram a realizar diligências e hoje pela manhã uma equipe chegou em uma chácara e localizaram o veículo utilizado para cometer o crime, o animal e as pessoas responsáveis pelo furto”, conta o coordenador adjunto do Verão Maior Paraná pela PCPR, Rodrigo Brown.

Fabiano Campelo, dono do pavão, agradeceu o trabalho da PCPR “Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao dr. Rodrigo Brown e sua equipe que foram fantásticos para localizar o nosso animal.”, afirmou.

A esposa de Campelo, Tatiana Campelo completa que cuidarão da ave “Agora vamos cuidar dele, ver o que precisa fazer e levar no veterinário.”