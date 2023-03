(Divulgação Receita Federal do Brasil)

A Receita Federal realizou duas apreensões de cocaína na manhã desta quarta-feira, 08 de março no Porto de Paranaguá, no litoral paranaense. Os pacotes com a droga estavam escondidos nos compartimentos dos motores de dois contêineres refrigerados, que levariam carne congelada ao porto de Tanger, em Marrocos, e tinham como destino final a Arábia Saudita e o Iraque.

Por meio da utilização de sistemas de gerenciamento de risco, os contêineres foram selecionados para fiscalização, sendo submetidos a uma passagem pelo escâner da Receita Federal. Foram encontrados 35 kg de cocaína no primeiro contêiner e, também, 35 kg da substância no segundo. A investigação preliminar aponta que a droga foi introduzida nos contêineres sem o conhecimento dos exportadores ou dos importadores.

O helicóptero da Receita Federal transportou o produto apreendido para a sede da Polícia Federal, em Curitiba. As informações sobre o caso foram repassadas às autoridades policiais bem como às administrações aduaneiras estrangeiras para impulsionar o combate ao tráfico de drogas internacional.

A primeira apreensão da manhã foi especialmente relevante; foi a centésima apreensão de cocaína realizada pela Receita Federal no Porto de Paranaguá desde 2016. Em sete anos, os servidores da Receita Federal impediram o tráfico de cerca de 34 toneladas da droga. O prejuízo imposto ao crime organizado supera a casa de R$ 5 bilhões, considerando que o quilo de cocaína é vendido por cerca de 30 mil dólares no mercado europeu e africano.

Com as duas apreensões de hoje, já são 107 kg de cocaína apreendidos no porto de Paranaguá pela Receita Federal neste ano. No dia 23 de fevereiro, 36 kg foram apreendidos também no compartimento de motor de um contêiner. Em 2022, servidores do órgão apreenderam 1.114 kg de cocaína no complexo portuário.