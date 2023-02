Foto: Divulgação/ Polícia Federal

Na tarde desta sexta-feira (10 de fevereiro), a Polícia Federal cumpriu Mandado de Busca e Apreensão, com objetivo de reprimir o compartilhamento e a posse de imagens (fotos/vídeos) com conteúdo de abuso sexual infantil.

Na ação, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão, expedido pela 3ª Vara Federal de Maringá, no norte do Paraná, em residência localizada no município de Santa Fé.

Durante as buscas, houve a confirmação de que o suspeito possuía imagens contendo exploração sexual de crianças e adolescentes, sendo então preso em flagrante.

Em caso de condenação, a pena prevista é de até 04 anos de reclusão.

