Reprodução/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) identificou o motorista suspeito de atropelar e matar um ciclista em Pontal do Paraná, no Litoral do Estado. O homem se entregou na delegacia da PCPR, nesta sexta-feira (13), e confessou o crime.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA, CLICANDO AQUI