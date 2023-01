Reprodução/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga uma situação em que um homem, de 50 anos, cometeu importunação sexual contra uma mulher, na terça-feira (17), em Pontal do Paraná, no Litoral do Estado. O indivíduo se passou por policial civil e usou ilegalmente uniforme e distintivo de função pública.

