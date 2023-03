Divulgação

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga a invasão de uma área que dá acesso ao banheiro feminino da sede do Parque Aquático da sede Barão do Serro Azul, do Clube Curitibano, no bairro Água Verde, na capital paranaense. De acordo com a denúncia, um homem teria sido visto filmando o banheiro feminino da instituição no último sábado (25). A Polícia Militar foi até o local na data, mas o suspeito não foi encontrado.

O homem teria sido visto por mães que acompanhavam as filhas, menores de idade, em uma aula de natação. Pelas imagens analisadas pela polícia, o homem não pode ser identificado.

Em nota publicada nas redes sociais, o clube garantiu que não poupará esforços para a resolução do caso.

Leia a nota do Clube Curitibano na íntegra:

“Informamos aos associados e à comunidade que o corpo técnico do Clube Curitibano já foi alertado que uma área restrita, que dá acesso ao banheiro feminino do Parque Aquático da Sede Barão, foi indevidamente invadida.

A equipe de segurança, em parceria com a Polícia Militar, já iniciou as investigações para identificar quem invadiu, para, então, tomar as medidas cabíveis com objetivo de punir os envolvidos e solucionar esse ocorrido.

É importante reiterar que a segurança dos nossos associados é de máxima prioridade.

O Clube Curitibano lamenta pelo ocorrido e garante aos nossos associados que não poupará esforços para a resolução do caso”.