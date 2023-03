Fabio Dias / Polícia Civil

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está apurando a morte da publicitária Josiane Gomes Ovsiany Fuchs, 32 anos, após sofrer queda em uma cachoeira, em Morretes, no Litoral do Estado. O fato aconteceu no último domingo (26). O delegado da PCPR André Silva, afirma que as investigações ainda continuam.

‘‘O fato está sendo apurado em inquérito policial pela Delegacia da PCPR em Morretes. No quadro geral, estamos analisando o local do fato, ouvindo as testemunhas e examinando os laudos periciais’’, explica o delegado. Diligências em conjunto com o Corpo de Bombeiros foram realizadas nesta quarta-feira (29) a fim de auxiliar no andamento das investigações.

