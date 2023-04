Foto: PMPR

A Academia Policial Militar do Guatupê (APMG), em São José dos Pinhais, recebeu nesta sexta-feira (21) o tradicional Desfile de Tiradentes, em homenagem ao herói nacional e patrono das Polícias Militares do país.

Autoridades civis e militares estiveram presentes na cerimônia anual, que contou também com o juramento de 76 novos cadetes policiais e bombeiros-militares que, em ato solene, receberam o “Espadim-Tiradentes”, arma símbolo do cadete do Curso de Formação de Oficiais.

A arma, além de representar autoridade, honra e dignidade, concede ao cadete da PMPR, na data de seu recebimento, a conferência de valores e deveres do militar estadual, marcando o início da carreira dele na Corporação.

“Diante de tudo o que a história nos mostra, podemos afirmar que a nossa gloriosa e centenária corporação, inspirada em valores e tradições inalienáveis, traz em cada um dos seus integrantes as características marcantes deste herói, principalmente no que diz respeito ao referencial de bravura, coragem e honra de que somos investidos diariamente no cumprimento das nossas missões” afirmou o comandante-geral da PMPR, coronel Sérgio Almir Teixeira.

“É bastante gratificante poder receber na Academia Policial Militar do Guatupê nossos amigos e familiares, e compartilhar com eles um pouco do trabalho que desenvolvemos aqui. Vários sentimentos vêm enquanto neste momento: de felicidade, de honra e de gratidão, principalmente”, disse o cadete Victor Menezes Galdino Silva.







Foto: PMPR

Foto: PMPR

Foto: PMPR

Foto: PMPR

TIRADENTES – Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi um importante líder da Inconfidência Mineira, movimento que ocorreu no final do século 18 com o objetivo de libertar o Brasil do domínio português e instaurar uma república independente.

Tiradentes nasceu em Minas Gerais, em 1746, e foi dentista, militar e ativista político. Ele liderou a conspiração contra o governo português, mas acabou sendo delatado e preso. Foi julgado e condenado à morte por enforcamento em 1792, sendo considerado como mártir da Independência brasileira.

Sua execução teve grande repercussão na sociedade da época, contribuindo para a conscientização e mobilização da população pela independência do país. Tiradentes é considerado um dos heróis nacionais do Brasil e seu legado é lembrado até hoje como exemplo de coragem, patriotismo e luta pela é o patrono das Policiais militares e civis do Brasil.