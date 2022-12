PMPR

A Polícia Militar (PM) divulgou a informação de que fará um exercício simulado na noite desta quinta-feira, 8 de dezembro, para o combate de ataques a banco em Curitiba. A corporação orientou que moradores não podem acompanhar a ação e não devem se aproximar dos locais onde ela vai ocorrer, pois devem ser disparados tiros durante o simulado.

As atividades deve ocorrer em quatro bairros da capital – no Novo Mundo; no Bairro Alto; na Vila Barigui e no Victória Régia, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Os simulados estão sendo realizados em todo o Paraná. Municípios como Ponta Grossa e Guarapuava, além de São José dos Pinhais, já tiveram as atividades realizadas.

Não há risco à população durante o simulado. Atuam na ação diferentes batalhões e grupos especializados da PM.