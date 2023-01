Reprodução/PMPR

Com a expectativa de 1,5 milhão de veranistas passando o réveillon no litoral paranaense, a Polícia Militar (PMPR) reforçou o efetivo para o final de semana do Ano-Novo. Durante os dois dias, os policiais fizeram atendimentos, cumpriram mandados de prisão e realizaram policiamento ostensivo e preventivo.

Entre o dia 31 e o dia 1º, o Centro de Operações Policiais Militares (Copom) efetuou 482 atendimentos, dos quais 116 (25%) foram casos de perturbação do sossego. Os militares estaduais também atuaram no cumprimento de dois mandados de prisão, efetuaram 27 prisões em flagrante e apreenderam um adolescente.

Além disso, os agentes encaminharam 25 pessoas envolvidas com irregularidades à Delegacia da Polícia Civil das cidades litorâneas para assinatura do Termo Circunstanciado.

Na orla da praia, além do policiamento ostensivo, os policiais atuaram de forma preventiva, fazendo orientações e distribuição de 1.690 pulseirinhas de identificação para crianças.

“A Polícia Militar já estimava um grande público no litoral paranaense e o policiamento foi reforçado nas regiões com levantamentos e índices de maiores ocorrências registradas nas últimas viradas do ano. Assim, foi possível garantir mais segurança para os moradores e turistas que aproveitaram a virada de ano nas praias do Paraná”, destacou a porta-voz da PMPR no Verão Maior Paraná, capitã Elizangela de Lima.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do estado.