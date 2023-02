Curitiba, 17 de fevereiro de 2023. Lançamento Operação Carnaval/2023 em Curitiba.

A Polícia Militar do Paraná iniciou, na noite desta sexta-feira (17), a Operação Carnaval 2023, para garantir a segurança dos foliões até a próxima quarta-feira (22), em Curitiba. Equipes especializadas e do interior do estado também farão parte do reforço no policiamento.

O objetivo da operação é o de promover mais segurança para todas as pessoas que vão participar dos eventos programados na capital paranaense.

A Polícia Militar contará, inclusive, com drones que vão auxiliar no monitoramento dos locais com grande aglomeração de pessoas, demonstrando a presença policial durante todo o feriado prolongado.

O tenente-coronel Carlos Alberto Rocha, comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, conta que a primeira noite contou com policiamento reforçado na região do Largo da Ordem, no bairro São Francisco. Ele ressalta que não foram registradas ocorrências de maior gravidade.

“Tivemos algumas situações de furto e roubo de celulares, porém, as equipes policiais atuaram prontamente e teve êxito na abordagem e prisão de dois indivíduos que foram reconhecidos pelas vítimas como sendo os autores dos ilícitos. Os dois foram levados para a Central de Flagrantes e não vão cometer mais nenhum crime nos próximos dias”, ressalta.

O subcomandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Henrique Semmer, lembra que o policiamento vai acontecer em todo o Paraná durante todo o feriado.

“Nós temos três divisões de policiamento no estado, sendo Curitiba, Litoral e Interior. Em todo o Paraná teremos equipes atuando para promover mais segurança para os foliões, para que todos possam aproveitar o feriado de maneira tranquila e ordeira”, completa.

Em Curitiba, a operação contará com apoio da Polícia Civil, da Guarda Municipal de Curitiba, do Corpo de Bombeiros e do Ministério Público do Paraná.

POLICIAMENTO – Em todo o Paraná, a PMPR deverá realizar o policiamento ostensivo geral e de trânsito nas áreas e locais de concentração popular como vias, ruas, logradouros e espaços abertos delimitados onde ocorrerão desfiles (de escolas de samba, blocos carnavalescos e trios elétricos), bailes públicos populares e outras atividades típicas dos festejos (carnaval de rua), visando proporcionar a segurança e tranquilidade públicas durante o transcorrer das atividades.

As unidades da PMPR também deverão intensificar o policiamento de trânsito urbano e rodoviário para a prevenção de acidentes e a coibição e repressão às infrações de trânsito.