Divulgação PMPR

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) lançou, na manhã desta segunda-feira (5), a “Operação Natal” que funcionará durante todo o mês de dezembro nos 399 municípios paranaenses. Em Curitiba, a operação foi lançada na Praça Rui Barbosa, com a presença de mais de 100 policiais militares.

Com a chegada do período de festas de fim de ano e do incremento na economia pelo pagamento do 13º salário aos trabalhadores, é possível que haja um aumento considerável da população que deslocará aos shoppings, feiras populares e demais locais de comércio, alterando a rotina tradicional, com expansão do horário comercial das lojas, de forma a atender toda a demanda do público.

Com isso, a Polícia Militar vai utilizar o efetivo operacional, bem como o efetivo administrativo das Unidades Operacionais subordinadas aos Comandos Regionais de Polícia Militar, Comando de Policiamento Especializado, Comando de Missões Especiais e órgãos de Direção e Apoio, empreendendo esforços para prevenir e coibir a prática de crimes, visando proporcionar a necessária segurança e tranquilidade à população paranaense no período de compras e festas natalinas.

O objetivo da operação é o de intensificar o policiamento ostensivo preventivo fardado, tanto a pé quanto motorizado, nas áreas centrais e nos eixos comerciais das cidades, visando coibir crimes, principalmente, contra a pessoa e o patrimônio.

Além disso, será intensificado em Curitiba, Região Metropolitana e nas cidades do interior do Estado, o policiamento de trânsito, através de bloqueios e blitz nas principais vias de acesso das cidades, bem como nas proximidades dos centros comerciais (grande circulação de pessoas e intenso tráfego de veículos), nos horários e locais de maior incidência de delitos, conforme levantamentos e planejamentos prévios, com vistas a realizar buscas, apreensões, capturas de foragidos, prisões em flagrante e de indivíduos que estejam com mandados de prisão expedidos pela justiça.

“Nós sabemos que é um período em que as pessoas circulam por mais tempo e, por este motivo, é imprescindível a atuação dos policiais militares para coibir, principalmente, os crimes de furto e roubo”, disse o comandante-geral da PMPR, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

Serão desenvolvidos todos os tipos de policiamento ostensivo, os quais serão desdobrados nos processos “a pé”, “motorizado”, e “montado” realizados pelas modalidades de “patrulhamento”, “permanência” e “diligência”.

“A ação vai acontecer todos os dias, até as 23 horas, de forma a garantir que as pessoas, os turistas e os comerciantes, tenham mais tranquilidade na hora de transitar e fazerem suas compras”, lembrou o subcomandante-geral da PMPR, coronel Carlos Eduardo Cidreira.

A Operação Natal acontecerá até o dia 24 de dezembro, véspera do Natal.