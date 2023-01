Franklin de Freitas

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) lançou, na tarde de ontem, a Operação Reforço Operacional em todas as regiões do Paraná. Em Curitiba o lançamento aconteceu na Praça Rui Barbosa.



A operação acontece em todo o Estado com policiamento ostensivo. A operação é uma das primeiras ações do novo comando da PMPR, e devem ocorrer todas as quartas e sextas, dias de maior movimentação de pessoas.



Nesta semana, a PM apreendeu 160 armas de fogo escondidas em dois caminhões, de origem paraguaia, que transportavam arroz, na PR-323 O volume apreendido é o maior já registrado no estado. A maior apreensão havia sido em setembro de 2020, em Arapongas, quando foram localizados 20 fuzis.