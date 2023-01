PMPR

A Polícia Militar do Paraná prendeu um homem e apreendeu dois adolescentes, na manhã desta quarta-feira (25), suspeitos de receptação de cargas saqueadas de caminhões, em Paranaguá, no litoral do estado. A ação faz parte da operação “Carga Segura”, deflagrada por policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar.

