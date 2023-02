Polícia Militar lança Operação Volta às Aulas no Paraná. (Soldado Esmael Ponchio/AEN)

A Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC), lançou nesta segunda-feira (6) a Operação Volta às Aulas para garantir a segurança de alunos, professores e funcionários das escolas no retorno às atividades estudantis. Ao todo, o Paraná conta com cerca de 2,1 mil colégios da rede estadual.

O patrulhamento escolar será reforçado em todo o Estado. Além disso, os policiais militares vão visitar as escolas para contato direto com a direção e também ministrar palestras interativas, orientando os alunos quanto à segurança pessoal, a forma correta de guardar pertences, atenção nos trajetos feitos a pé até a escola durante o dia e à noite e cuidados no trânsito, entre outras.

“Em Curitiba e Região Metropolitana serão mais de 30 colégios que receberão esse reforço de policiamento. Nosso objetivo é orientar pais, alunos e professores quanto às medidas de segurança pessoal e reforçar que todos fazem parte da segurança pública nas instituições de ensino”, destacou o comandante do BPEC, major Ricardo da Costa.

“Vamos reforçar o policiamento nas instituições, mas o trabalho da PMPR se dará durante todo o ano em toda a rede de ensino do Paraná. Podemos garantir um ano letivo tranquilo e seguro para todos, mas dependemos que cada um faça sua parte para que esse objetivo seja atingido com sucesso”, finalizou o major.

Em Curitiba, a Operação Volta às Aulas foi lançada no Colégio Estadual do Paraná. O policiamento reforçado será feito, principalmente, nos horários de entrada e saída dos alunos das instituições de ensino.

BPEC – O Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária atua em todas as regiões do Paraná desenvolvendo dois programas: Patrulha Escolar Comunitária (PEC) e Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).

O PEC é construído em cada comunidade escolar com o desenvolvimento de módulos e a inclusão de atividades complementares, levando em consideração as condições de segurança de cada instituição estadual de ensino. Integra patrulhamento no entorno dos colégios, contato direto com a direção das escolas e palestras aos alunos e profissionais.

Já o PROERD é uma das ações que compõe as políticas públicas estaduais sobre drogas e violência no Estado e trabalha na perspectiva da prevenção primária em segurança pública nas escolas. É aplicado a alunos da educação infantil, quintos e sétimos anos do ensino fundamental. Além disso, também inclui um curso específico para pais, responsáveis e professores, na construção de conhecimentos para a intervenção nas escolas, família e na comunidade.