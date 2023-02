Polícia Militar terá reforço especial para evento de pré-carnaval em Paranaguá. (PMPR)

Mais de 10 mil pessoas devem participar do Banho de Mar à Fantasia de Paranaguá, maior evento de pré-carnaval do Litoral, que acontece neste domingo (12). A Polícia Militar do Paraná fará uma operação especial para garantir a diversão e segurança de todos. O reforço conta com parte do efetivo aplicado no Verão Maior Paraná.

Serão utilizados policiais das unidades de Paranaguá, Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba, além de equipes da Companhia Independente Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (Cirocam), Regimento de Polícia Montada (RPMon), Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone), Patrulha Costeira, e Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).

Os militares estaduais farão o patrulhamento em todo o percurso do evento com a utilização de pontos-base e módulo móvel, que ajudarão na identificação de possíveis focos de conflitos e no assessoramento do comando da operação. No trânsito, o BPTran cuidará dos bloqueios das vias e também da fiscalização de motoristas que vão participar do evento, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas, transporte de armas e embriaguez ao volante.

“Atuaremos desde às sete horas da manhã até o encerramento do evento, com mais segurança para todos os participantes. Muitas famílias vêm para essa festa e temos que garantir a ordem pública para que nada saia do controle e todos possam se divertir, sem problemas”, explica o major Ronaldo Carlos Goulart.

PRESENÇA – A Polícia Militar está presente em todos os eventos artísticos e culturais que acontecem no Litoral durante o Verão Maior Paraná. O major ressalta que a PMPR sempre faz um planejamento dos diversos eventos com uma avaliação antecipada que leva em consideração o público, os horários, os acessos da população e locais de estacionamento.

“Após dois anos de pandemia e restrições, é natural que mais pessoas procurem o Litoral. Além dos eventos das cidades, o Governo do Paraná promove diversos shows que necessitam de um policiamento especializado para garantir que todos aproveitem de forma segura”, frisa Goulart.

A PMPR conta, ainda, com o caminhão de Plataforma de Observação Elevada, equipado com câmeras que auxiliam na identificação de possíveis armamentos utilizados pela população e que também serve como uma Estação Rádio-Base (ERB) para comunicação entre todas as viaturas e equipes policiais atuantes no patrulhamento.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.