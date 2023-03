Foto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 18 homens nesta quarta-feira (8) durante uma operação de combate à violência contra as mulheres em todo o Estado. Dos presos, 11 são suspeitos por crimes de feminicídio. A ação aconteceu simultaneamente em todo o Paraná e faz parte da Operação Átria, realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) com abrangência nacional. Ela deve durar todo o mês.

Veja mais AQUI, no PLANTÃO DE POLÍCIA