Divulgação/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu dez pessoas durante operação realizada nesta quinta-feira (9), em Londrina, no Norte do Estado, e em Matinhos, no Litoral. Na ação foram apreendidos um carro, drogas e armas. A operação visa combater e desarticular organizações criminosas envolvidas no tráfico de drogas.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA CLICANDO AQUI