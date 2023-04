Fábio Dias / EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem, de 18 anos, e apreendeu um adolescente, de 17, por cárcere privado em Espigão Alto do Iguaçu, região Oeste do Estado. As prisões foram realizadas na terça-feira (12), no mesmo município.

