Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O empresário Emerson Motta, que se apresentou ontem no 8º Distrito Policial para prestar esclarecimentos sobre as agressões que resultaram na morte do jovem Vinícius de Paula Souza, foi preso nesta sexta-feira (24) em Curitiba, após o interrogatório. Segundo o relato de testemunhas, Emerson teria participado das agressões contra Vinícius e foi quem desferiu o soco que derrubou a vítima no estacionameto do bar, que fica no bairro Xaxim.

Neste sábado, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do suspeito e no bar onde ocorreu o crime. O músico Wendel Lemes, que se apresenta no estabelecimento que tem Wendel como dono, chegou a ser preso pela agressão, mas já está em liberdade.

Vinícius, que tinha 25 anos, morreu na última quinta-feira. Ele havia sido encaminhado ao hospital Cajuru em estado grave na madrugada de terça (21) após ser agredido no bar Mr. Bosss, na Rua Francisco Derosso.

Segundo a polícia, Vinícius e primos que o acompanhavam teriam tentado intervir numa discussão que Wendel mantinha com a namorada. Em uma das versões apuradas até agora, após a intervenção verbal, o músico reagiu e bateu na vítima. De acordo com testemunhas, contudo, Emerson Motta teria sido o autor do soco que derrubou Vinicius no estacionamento do bar. A vítima caiu, bateu a cabeça, ficou inconsciente e teve uma parada cardiorrespiratória no local, antes de ser reanimado por cerca de uma hora e levado ao hospital.

A investigação policial trata o caso como homicídio doloso, quando o agressor assume o risco de matar.