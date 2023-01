Polícia Civil em ação (Crédito: Divulgação/Fabio Dias/EPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 44 anos, por ameaçar de morte a própria mãe, de 82. A captura foi realizada na manhã desta sexta-feira (6), no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. O homem realizou ameaças contra a vítima no dia 25 de dezembro.

