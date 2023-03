Fábio Dias / EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem, de 33 anos, por invasão à celular e causar dano emocional na companheira, de 32, em Laranjeiras do Sul, região Sul do Estado.

