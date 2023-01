Fábio Dias / EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 24 anos, suspeito de tentativa de homicídio contra a ex-companheira, de 22, ocorrida no dia 8 de janeiro, em Iporã, região Noroeste do Estado. O mandado foi cumprido nesta terça-feira (24), na mesma região.

