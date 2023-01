Divulgação/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 45 anos, suspeito de tentar dopar uma mulher, no dia 19 de dezembro, no bairro Água Verde, em Curitiba. A ação aconteceu nesta quinta-feira (5), em Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba. Ele também foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

