Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A Polícia Federal e a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD) prenderam na tarde desta sexta-feira (3/2) um dos líderes de facção criminosa paulista em Salto Del Guairá, fronteira do Paraguai com o Brasil.

A ação ocorreu durante a quarta fase da Operação Fronteira Segura, ação de cooperação policial internacional que tem por objetivo desarticular o tráfico de drogas e armas na fronteira entre os dois países.

O preso na data de ontem possuía dois mandados de prisão pendentes de cumprimento no Brasil pelo crime de tráfico de drogas. Ocupava posição de liderança da facção criminosa no Estado de Canindeyú/Paraguai e articulava o fornecimento de drogas e armas para grupos no Rio de Janeiro. Atuava principalmente na região da fronteira do Paraguai com o Paraná e o Mato Grosso do Sul.

O detido foi entregue para a Polícia Federal em Guaíra/PR e encaminhado ao sistema prisional para permanecer a disposição da Justiça brasileira.

Um dos pilares da cooperação policial internacional entre Brasil e Paraguai, o constante monitoramento, identificação e detenção de lideranças de facções criminosas atuantes na região de fronteira tem sido fundamental para o sistema de segurança pública de ambos os países.