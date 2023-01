(Divulgação/ PMPR)

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) prendeu nesta quinta-feira (19 de janeiro), em São Carlos do Ivaí, no noroeste paranaense, uma mulher de 33 anos que é suspeita de matar a ex-sogra a pauladas. Segundo a PM, a suspeita teria cometido o crime na tentativa de reatar o relacionamento com o filho da vítima.

Os agentes da lei chegaram ao local da ocorrência após serem chamados por populares, que viram uma mulher morta dentro de uma casa. No local, os policiais confirmaram o óbito da mulher de 58 anos e verificaram que ela apresentava golpes de faca e que haviam pedaços de madeira perto de seu corpo.

