Reprodução/Vídeo

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PCPR), prendeu um homem, de 37 anos, suspeito do homicídio do vereador Domingos Cândido Oliveira Ramos, de 50, ocorrido no dia 30 de dezembro, em Mato Rico, região dos Campos Gerais. O cumprimento do mandado de prisão aconteceu nesta quinta-feira (5), em Campina Grande do Sul, Região Metropolitana de Curitiba.

